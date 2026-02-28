السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، واصفة إياها بأنها "سافرة وجبانة".



وأكدت المملكة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وأنها جاءت على الرغم من تحذيراتها المسبقة بأن أجواء المملكة وأراضيها لن تُستخدم لاستهداف إيران.



وأضاف البيان: "في ضوء هذا العدوان غير المبرر، تؤكد المملكة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".



يأتي هذا البيان في ظل تصعيد عسكري إقليمي، حيث دانت دول خليجية أخرى الاستهدافات الصاروخية الإيرانية لأراضيها، في وقت أُغلقت فيه أجواء بعض الدول واعترضت صواريخ إيرانية، وفق تقارير إعلامية متفرقة.



كما تزامن التصعيد مع توالي التحذيرات الدولية التي دعت إلى خفض التصعيد ولفتت الانتباه إلى العواقب الخطيرة لأي توسع للصراع في المنطقة.