عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء، إن نصر العاشر من رمضان مليء بالآيات الربانية، والآية الأولى: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، والآية الثانية: "وما النصر إلا من عند الله"، وهذا الحصر يفرض علينا أن نحمد الله تعالى جميعا على أن نصرنا في معركة كنا فيها في مواجهة مع العالم كله، العبور الذي يسر الله أسبابه لم يكن في السادس من أكتوبر وحده بل كانت له الكثير من العلامات السابقة عليه.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء, خلال درس تراويح الليلة الحادية عشرة من رمضان، أنه - إنصافا لقواتنا المسلحة وأبناؤنا المجاهدون، إذ كنا معهم، أن نقول إن العبور كان مسبوقا بخمس سنوات عبر فيها كثيرون، منهم من وضع له الآن تمثال في ميدان التحرير، والذي أدى واجبا بطوليا، وهو عبدالمنعم رياض، والذي ودعه رئيس الجمهورية حينها جمال عبدالناصر بحزن كبير، وكانت له جنازة مشهودة، وهذا الرجل عبر قبل النصر بخمس سنوات، وكان مقدمة للعبور العظيم الذي عبر فيه كثيرون وهم صيام، وكنا نقول لهم أن يفطروا، فكانوا يردون علينا "نفطر هناك إن شاء الله".

واختتم حديثه، بأننا حين حاربنا وعشنا حرب رمضان في السادس من أكتوبر كان كل العالم يريدنا أن نتأخر، وكان هناك جنود ظاهرون عبروا، وجنود خلف هؤلاء يحققون النصر، وكان الله بهم عليما، فآتاهم نصره، مضيفا، أن الآية التي نختم بها: "وما النصر إلا من عند الله".