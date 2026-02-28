طلائع الجيش يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم طلائع الجيش علي منافسه حرس الحدود بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز طلائع الجيش الهدف الأول في الدقيقة 4 بأقدام رجب عمران.

يحتل حرس الحدود المركز السابع برصيد 17 نقطة بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:-

حراسة المرمي: عمرو شعبان

الدفاع: مؤمن عوض، محمد عبد السلام، اسلام ابو سليمة، الحناوى.

الوسط: بيومي، كوبر، روقا، حافظ.

الهجوم: محمد حمدي زكي، محمد النجيلي.