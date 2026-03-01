ترامب يعلن مقتل خامنئي

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يسير "بشكل جيد جداً"، مشيراً إلى أن الهجوم قد ألحق أضراراً كبيرة بإيران.

وأضاف ترامب - في حديث هاتفي مع قناة (آي.بي.سي. نيوز) الأمريكية - أن "الضرر الذي لحق بهم بالفعل كبير جداً، وهم الآن في حالة شلل شبه كامل"، مؤكداً أن الهجوم سيستمر "طالما أردنا ذلك".

وفيما يتعلق بمصير القيادة الإيرانية، قال ترامب إنه "تم القضاء على الكثير منهم"، موضحاً "لا نعرف جميع التفاصيل، لكن الكثير منهم تم القضاء عليهم".