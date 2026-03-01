مسلسل درش يواصل التربع على التريند لليوم الحادي عشر على التوالي

واصل مسلسل درش فرض سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الحادية عشرة، حيث تصدّر هاشتاج "#مسلسل_ درش" و"#مصطفي_شعبان" قائمة الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، كما احتلا قائمة الكلمات الأعلى بحثًا عبر محرك «جوجل»، في تأكيد جديد على اتساع قاعدته الجماهيرية والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاق عرضه.

وشهدت الحلقة الحادية عشرة تصاعدًا لافتًا في الأحداث، إذ تمكن درش من الإيقاع بالمعلم سنوسي بعد أن استعان بعدد من الأشخاص الذين باعوا له بضاعة مغشوشة، ما تسبب في خسارته ملايين الجنيهات، في واحدة من أبرز لحظات الصراع داخل العمل.

وعلى جانب آخر، توجه عدد من الأشخاص إلى الوكالة التي يعمل بها درش، مدّعين أن اسمه الحقيقي «محروس» وأنه هارب من ثأر قديم، مطالبين بالانتقام منه، إلا أنهم وقعوا في قبضة رجاله الذين احتجزوهم لحين عودته.

وجاءت المفاجأة الأكبر بسفر درش إلى الإسكندرية ولقائه بسيدة مسنة ادعت أنها والدته، مؤكدة أن اسمه الحقيقي «جورج»، ليعترف لها بالفعل بحقيقة هويته، في تطور درامي زاد من غموض الشخصية وتعقيد مسار الأحداث.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالأداء المتقن للفنان مصطفى شعبان، وبالحبكة المحكمة وتسارع الإيقاع، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم دراما مشوقة ومتجددة تحافظ على اهتمام المشاهدين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» الساعة 8:30 مساءً.