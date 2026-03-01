قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
مسلسل درش يواصل التربع على التريند لليوم الحادي عشر على التوالي

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
تقى الجيزاوي

واصل مسلسل درش فرض سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الحادية عشرة، حيث تصدّر هاشتاج "#مسلسل_ درش" و"#مصطفي_شعبان" قائمة الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، كما احتلا قائمة الكلمات الأعلى بحثًا عبر محرك «جوجل»، في تأكيد جديد على اتساع قاعدته الجماهيرية والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاق عرضه.

وشهدت الحلقة الحادية عشرة تصاعدًا لافتًا في الأحداث، إذ تمكن درش من الإيقاع بالمعلم سنوسي بعد أن استعان بعدد من الأشخاص الذين باعوا له بضاعة مغشوشة، ما تسبب في خسارته ملايين الجنيهات، في واحدة من أبرز لحظات الصراع داخل العمل.

وعلى جانب آخر، توجه عدد من الأشخاص إلى الوكالة التي يعمل بها درش، مدّعين أن اسمه الحقيقي «محروس» وأنه هارب من ثأر قديم، مطالبين بالانتقام منه، إلا أنهم وقعوا في قبضة رجاله الذين احتجزوهم لحين عودته.

وجاءت المفاجأة الأكبر بسفر درش إلى الإسكندرية ولقائه بسيدة مسنة ادعت أنها والدته، مؤكدة أن اسمه الحقيقي «جورج»، ليعترف لها بالفعل بحقيقة هويته، في تطور درامي زاد من غموض الشخصية وتعقيد مسار الأحداث.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالأداء المتقن للفنان مصطفى شعبان، وبالحبكة المحكمة وتسارع الإيقاع، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم دراما مشوقة ومتجددة تحافظ على اهتمام المشاهدين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» الساعة 8:30 مساءً.

