عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية
لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد
عاجل | فرق الإنقاذ تهرع إلى «بيت شيمش» غرب القدس بعد سقوط صاروخ إيراني
تداعيات الحرب.. مستشار أممي يكشف: أي مواجهة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية
مي عمر تكشف سبب تأخير عرض الحلقة 12 من «الست موناليزا».. وتعتذر للجمهور: «ظروف صعبة»
قتيلة وأكثر من 20 مصابًا في قصف إيراني على «تل أبيب».. وحفرة كبيرة بعاصمة الاحتلال
أستاذ علوم سياسية: أمريكا لن تنجح في فرض نظام جديد داخل إيران | فيديو
إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ
قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم
بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب
ترامب يرجح مقتـ.ـل خامنئي و40 قائدًا.. وقصف مُستمر لإيران لمدة أسبوع مُتواصل
منتخب مصر للشباب يهزم العراق وديًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مطار زايد الدولي يؤكد وفاة أسيوي.. والإمارات تتصدى لـ 137 صاروخا و209 طائرات مسيرة

صواريخ إيران
صواريخ إيران
محمد على

أعلن مطار زايد الدولي  وقوع حادث أسفر عن وفاة مواطن آسيوي وإصابة 7 آخرين.


وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت حتى الآن مع 137 صاروخاً و209 طائرات مسيرة من إيران.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجحت، منذ بدء الهجوم الإيراني، في اعتراض وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة، مما يؤكد الجاهزية العالية لأنظمة الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية .

تابعت "بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 209 طائرة بدون طيار، تم اعتراض 195 منها، بينما سقطت 14 طائرة داخل أراضي ومياه البلاد، مما تسبب في بعض الأضرار الجانبية."

أعلنت حكومة إمارة دبي في بيان لها أن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها قد ألحق أضراراً بالواجهة الخارجية لفندق برج العرب الفاخر.

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "السلطات أكدت اعتراض طائرة مسيرة، وأن الحطام تسبب في حريق طفيف على الواجهة الخارجية لبرج العرب".

وجاء في البيان: "استجابت فرق الدفاع المدني على الفور وسيطرت على الحادث"، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان حكومة دبي عن إصابة أربعة موظفين في مطار الإمارة الدولي في "حادث" تسبب في "أضرار طفيفة" للمطار.

إيران مطار زايد الدولي إمارات برج العرب

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

