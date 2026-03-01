مطار زايد الدولي يؤكد وفاة أسيوي.. والإمارات تتصدى لـ 137 صاروخا و209 طائرات مسيرة

أعلن مطار زايد الدولي وقوع حادث أسفر عن وفاة مواطن آسيوي وإصابة 7 آخرين.



وأعلنت الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تعاملت حتى الآن مع 137 صاروخاً و209 طائرات مسيرة من إيران.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجحت، منذ بدء الهجوم الإيراني، في اعتراض وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه أراضي الدولة، مما يؤكد الجاهزية العالية لأنظمة الدفاع الجوي وقدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات، وذلك بحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإماراتية .

تابعت "بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 209 طائرة بدون طيار، تم اعتراض 195 منها، بينما سقطت 14 طائرة داخل أراضي ومياه البلاد، مما تسبب في بعض الأضرار الجانبية."

أعلنت حكومة إمارة دبي في بيان لها أن حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها قد ألحق أضراراً بالواجهة الخارجية لفندق برج العرب الفاخر.

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "السلطات أكدت اعتراض طائرة مسيرة، وأن الحطام تسبب في حريق طفيف على الواجهة الخارجية لبرج العرب".

وجاء في البيان: "استجابت فرق الدفاع المدني على الفور وسيطرت على الحادث"، مضيفاً أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث.

يأتي ذلك بعد أقل من ساعة من إعلان حكومة دبي عن إصابة أربعة موظفين في مطار الإمارة الدولي في "حادث" تسبب في "أضرار طفيفة" للمطار.