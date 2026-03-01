لفتة إنسانية .. تركي آل شيخ يستقبل المُسن صاحب جملة «أهل غزة أولى مني» ويُحقق أمنيته | شاهد

استقبل المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، العامل البسيط ضيف حلقة برنامج حياة كريمة، وهو عامل سمكرة السيارات الذي كان يجوب الشوارع حاملاً أدواته البسيطة بحثًا عن رزق يومه. ونشر صورة له عبر حسابه على فيسبوك رفقة الرجل المسن، وكتب: «شرفت».

وكان المستشار تركي آل شيخ قد كشف سابقًا عن رغبته في الوصول إلى ضيف الحلقة، عامل سمكرة السيارات، الذي يجوب الشوارع حاملاً أدواته البسيطة على عجل بحثًا عن رزق يومه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على “فيسبوك”: “يا ليت صاحب الصورة يتواصل مع الأخ حمادة إسماعيل وشكراً”.

مساعدة أهل غزة

ووثق مقطع فيديو نشرته مؤسسة حياة كريمة، لحظات مؤثرة لمسن بالقاهرة يعمل سمكري سيارات متنقل على عجلة يمشي بها في الشوارع بحثًا عن العمل والرزق.

برنامج حياة كريمة يساعد مسنًا بالقاهرة

وخلال الفيديو ظهر المسن يروي تفاصيل مأساوية عن حياته وظروفه المادية حيث يعمل سمكري سيارات ويستقل عجلة للبحث عن أي عمل وياخذ مقابله يومية، وأنه أنهى للتو عملًا حصل مقابله على 200 جنيه، وأن عليه دينًا بقيمة 300 جنيه، لكنه رغم ضيق حاله عبّر عن رغبته في مساعدة أهل غزة، قائلاً: "إخواتنا وأهلنا".

وعندما سأل المذيع إن كان سيشارك في التبرع، أبدى العامل استعداده للتبرع بمائة جنيه، رغم أن ما تبقى لديه من مال لا يتجاوز 30 أو 40 جنيهًا.

أولوية العطاء لأهل غزة

وأكد الرجل أن أولوية العطاء لأهل غزة، مع ثقته أن الله سيرزقه عملًا آخر يوفر له المال.

وفي مفاجأة مؤثرة، قدّم له المذيع مظروفًا ماليًا يحتوي على 20 ألف جنيه، ما دفع العامل إلى البكاء متأثرًا، وقال: "العطاء بتاع ربنا.. الحمد لله"، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتيح له زيارة ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن منذ أربعة أسابيع، وهو لم يتمكن من زيارته بسبب ضيق الحال.