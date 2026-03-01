عاجل | استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة.. وبيان للدفاع القطرية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مُسيّرة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع القطرية: «قواتنا تصدّت بنجاح لـ18 صاروخًا باليستيًا استهدفت عدة مناطق في الدولة».

وأضافت وزارة الدفاع القطرية: «نمتلك كامل القدرات اللازمة لحماية أمن البلاد، والأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة».

وتابعت: «ندعو المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بتعليمات الجهات الأمنية».

وفي تطورات متصلة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فرق الإنقاذ هرعت إلى بيت شيمش غرب القدس المحتلة، عقب سقوط صاروخ إيراني في المدينة.

وذكرت الأنباء وقوع انفجارات ضخمة هزّت مناطق واسعة في فلسطين المحتلة جراء القصف الإيراني.

كما دوت صافرات الإنذار في عكا ومحيطها شمال فلسطين المحتلة، إضافة إلى دويها في محيط مطار بن جوريون وسط فلسطين المحتلة.