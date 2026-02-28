نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

يُعرف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بكثرة استشهاده بالنصوص التوراتية في خطاباته السياسية، خصوصا في أوقات الحروب والأزمات الأمنية، حيث يوظف الرموز الدينية والتاريخية لتعزيز السردية القومية وربط التحديات الراهنة بمحطات تاريخية مفصلية في الوعي اليهودي.

و سعى بنيامين نتنياهو خلال خطابه ، السبت، إلى تقديم العملية العسكرية الجارية ضد إيران على أنها امتداد لصراع تاريخي طويل يعود لأكثر من 2500 عام، مستحضرا قصة الملكة أستير والوزير هامان وربطها بعيد بوريم الذي يحتفل به اليهود بعد يومين.

وألقى نتنياهو خطابا متلفزا من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ساعات قليلة من بدء عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد"، واستهدفت وفق تصريحات إسرائيلية رسمية مواقع استراتيجية داخل إيران.



وقال نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: "إخوتي وأخواتي، بعد يومين سنحتفل بعيد بوريم. قبل 2500 عام في بلاد فارس القديمة قام عدو ضدنا بهدف تدمير شعبنا بالكامل، لكن مردخاي اليهودي والملكة أستير أنقذا شعبنا بشجاعتهما".

وأضاف نتنياهو : "في ذلك الوقت سقط هامان الشرير، واليوم أيضًا سيسقط النظام الشرير".

قصة الوزير هامان



ويحيي عيد البوريم ذكرى ما يرويه سفر أستير في العهد القديم عن مؤامرة الوزير هامان لإبادة اليهود في الإمبراطورية الفارسية القديمة، قبل أن تنجح الملكة أستير وابن عمها مردخاي في إحباط المخطط وإنقاذ الشعب اليهودي.

ويبدأ العيد مساء الاثنين 2 مارس ويستمر حتى 3 مارس، ومن أهم مراسم و طقوس هذا العيد في إسرائيل ، قراءة "سفر أستير" في المعابد، وتبادل الهدايا والحلوى التي تسمى “آذان هامان”، وتقديم التبرعات للفقراء، إضافة إلى أجواء احتفالية واسعة تشمل تنكر الأطفال والكبار بملابس مختلفة، وإقامة مسيرات وفعاليات مدرسية في مختلف المدن.

العداء التاريخي بين الفرس واليهود



وخلال خطابه، ربط نتنياهو بين التهديد الإيراني المعاصر وبين ما وصفه بالعداء الفارسي التاريخي، معتبرا أن الصراع الحالي يتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية التقليدية ويصل إلى مستوى وجودي، ودعا في خطابه إلى الوحدة الوطنية في مواجهة ما سماه "النظام الشرير"، في إشارة إلى القيادة الإيرانية.



وتزامن الخطاب مع إعلان حالة الاستعداد في إسرائيل، حيث أفادت تقارير بإطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق تحسبًا لرد إيراني محتمل، في ظل تصعيد عسكري متسارع بدأ صباح السبت بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف داخل إيران.



وأكدت مصادر إسرائيلية أن العملية حققت أهدافها الأولية عبر تدمير منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومخازن صواريخ، مشيرة إلى أن الضربات تأتي في إطار مسعى للضغط على النظام في طهران ومنع امتلاكه قدرات نووية تهدد وجود إسرائيل، بحسب الرواية الرسمية.



في المقابل، أعلنت إيران ، وفق تقارير إعلامية إيرانية ، بدء رد عسكري تحت اسم "الوعد الصادق 4"، في خطوة تنذر باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وفتح جبهات إضافية.



ويُعد هذا الخطاب من أبرز تصريحات نتنياهو منذ بدء التصعيد الأخير، إذ جمع بين البعد العسكري والرمزي الديني لتعبئة الرأي العام الإسرائيلي.