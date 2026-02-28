قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

يُعرف عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بكثرة استشهاده بالنصوص التوراتية في خطاباته السياسية، خصوصا في أوقات الحروب والأزمات الأمنية، حيث يوظف الرموز الدينية والتاريخية لتعزيز السردية القومية وربط التحديات الراهنة بمحطات تاريخية مفصلية في الوعي اليهودي.

و سعى  بنيامين نتنياهو خلال خطابه ،  السبت، إلى تقديم العملية العسكرية الجارية ضد إيران على أنها امتداد لصراع تاريخي طويل يعود لأكثر من 2500 عام، مستحضرا قصة الملكة أستير والوزير هامان وربطها بعيد بوريم الذي يحتفل به اليهود بعد يومين. 

وألقى نتنياهو خطابا متلفزا من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، بعد ساعات قليلة من بدء عملية عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد"، واستهدفت  وفق تصريحات إسرائيلية رسمية  مواقع استراتيجية داخل إيران.


وقال نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: "إخوتي وأخواتي، بعد يومين سنحتفل بعيد بوريم. قبل 2500 عام في بلاد فارس القديمة قام عدو ضدنا بهدف تدمير شعبنا بالكامل، لكن مردخاي اليهودي والملكة أستير أنقذا شعبنا بشجاعتهما". 

وأضاف نتنياهو : "في ذلك الوقت سقط هامان الشرير، واليوم أيضًا سيسقط النظام الشرير".

قصة الوزير هامان


ويحيي عيد البوريم ذكرى ما يرويه سفر أستير في العهد القديم عن مؤامرة الوزير هامان لإبادة اليهود في الإمبراطورية الفارسية القديمة، قبل أن تنجح الملكة أستير وابن عمها مردخاي في إحباط المخطط وإنقاذ الشعب اليهودي. 

ويبدأ العيد مساء الاثنين 2 مارس ويستمر حتى 3 مارس،  ومن أهم مراسم و طقوس هذا العيد في إسرائيل ، قراءة "سفر أستير" في المعابد، وتبادل الهدايا  والحلوى التي تسمى “آذان هامان”، وتقديم التبرعات للفقراء، إضافة إلى أجواء احتفالية واسعة تشمل تنكر الأطفال والكبار بملابس مختلفة، وإقامة مسيرات وفعاليات مدرسية في مختلف المدن.

العداء التاريخي بين الفرس واليهود


وخلال خطابه، ربط نتنياهو بين التهديد الإيراني المعاصر وبين ما وصفه بالعداء الفارسي التاريخي، معتبرا أن الصراع الحالي يتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية التقليدية ويصل إلى مستوى وجودي، ودعا في خطابه إلى الوحدة الوطنية في مواجهة ما سماه "النظام الشرير"، في إشارة إلى القيادة الإيرانية.


وتزامن الخطاب مع إعلان حالة الاستعداد في إسرائيل، حيث أفادت تقارير بإطلاق صفارات الإنذار في بعض المناطق تحسبًا لرد إيراني محتمل، في ظل تصعيد عسكري متسارع بدأ صباح السبت بتنفيذ ضربات جوية وصاروخية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف داخل إيران.


وأكدت مصادر إسرائيلية أن العملية حققت أهدافها الأولية عبر تدمير منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومخازن صواريخ، مشيرة إلى أن الضربات تأتي في إطار مسعى للضغط على النظام في طهران ومنع امتلاكه قدرات نووية تهدد وجود إسرائيل، بحسب الرواية الرسمية.


في المقابل، أعلنت إيران ، وفق تقارير إعلامية إيرانية ،  بدء رد عسكري تحت اسم "الوعد الصادق 4"، في خطوة تنذر باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وفتح جبهات إضافية.


ويُعد هذا الخطاب من أبرز تصريحات نتنياهو منذ بدء التصعيد الأخير، إذ جمع بين البعد العسكري والرمزي الديني لتعبئة الرأي العام الإسرائيلي. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران هامان عيد بوريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

رجل الاعمال ايمن الجميل

أيمن الجميل: الاستقرار السياسي والأمني في 10 سنوات الماضية جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات والشراكات في أفريقيا والشرق الأوسط

بالصور

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد