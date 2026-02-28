نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "لم يعد موجودا"، مشيرا إلى وجود مؤشرات ترجح مقتله خلال الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت طهران.

وأكد نتنياهو - وفقا لصحية تايمز أوف إسرائيل - أن القوات الإسرائيلية دمرت المقر الرئيسي لخامنئي في العاصمة الإيرانية، مما أسفر عن تصفية عدد كبير من كبار قادة النظام ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني.

وتابع نتنياهو: "على الشعب الإيراني النزول إلى الشارع لاستكمال المهة.. على الإيرانيين الاتحاد لإسقاط النظام، وسنمكن الشعب الإيراني من تقرير مصيره، وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة".

وأوضح نتنياهو أن العملية التي ننفذها مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر مهما كلف الأمر، لافتا إلى أنه يجب منع النظام الإيراني من التزود بأسلحة نووية.