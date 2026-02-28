عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

نشرت حسابات السفارة الأمريكية بالقاهرة ، على منصات التواصل الاجتماعي منشوراً تنصح فيه سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين ، بمتابعة الأخبار عن كثب للاطلاع على التطورات الإقليمية المتعلقة بالعمليات العسكرية في إيران.

وطالبت المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر والبقاء على دراية بمحيطهم، خاصة من يخططون للسفر بالاستعداد لتعديل خططهم، حيث تم إغلاق المجال الجوي في بعض الدول المجاورة، بينما المجال الجوي المصري لايزال مفتوحًا حتى الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

واختتمت السفارة الأمريكية منشورها بأنه نظرًا لارتفاع حدة التوتر في المنطقة، تظل البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة في أي لحظة.