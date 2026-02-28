قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
أخبار البلد

الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن الشقيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب هذا الهجوم، مشدداً على رفض مصر وإدانتها البالغة للتعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية. 

كما أكد الرئيس على خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ناقش مع العاهل الأردني تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار، مشددًا سيادته على مخاطر التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، تقديره البالغ لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن، مشيدًا بما يربط البلدين من علاقات أخوة راسخة، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين تعزيزاً للأمن للإقليمي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك عبد الله الثاني ابن الحسي

