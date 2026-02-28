الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن الشقيق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب هذا الهجوم، مشدداً على رفض مصر وإدانتها البالغة للتعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية.

كما أكد الرئيس على خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ناقش مع العاهل الأردني تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار، مشددًا سيادته على مخاطر التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، تقديره البالغ لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن، مشيدًا بما يربط البلدين من علاقات أخوة راسخة، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين تعزيزاً للأمن للإقليمي.