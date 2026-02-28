قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باستثمارات 5 مليارات جنيه.. كل ما تريد معرفته عن محطة محولات برج العرب الترفيهية

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

استمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء،  والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى شرح تفصيلي من المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حول محطة محولات برج العرب الترفيهية التي شهدت إطلاق التيار اليوم، والتى  تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، باستثمارات بلغت حوالي 5.5 مليار جنيه، ومستجدات تنفيذ خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء فى نطاق المناطق الشمالية والغربية.

وقدم المهندس محمد الباتع، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، عرضا حول خطة عمل الشركة لخفض استهلاك الوقود، وكذلك تغير نمط التشغيل وجاهزية وحدات التوليد والانتهاء من جدول الصيانة وغيرها من مجريات العمل لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية فى نطاق عمل الشركة.

وقدم المهندس بهجت فياض، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عرضا تناول فيه مجريات تنفيذ الخطة على مستوى الشركة، وإعادة تأهيل 24 مركز خدمة عملاء، وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه، وتناول موقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع والذكية (11660 عداد ذكي).

وتفقد الدكتور محمود عصمت، يرافقه محافظ الإسكندرية، خلال الزيارة، أقسام المحطة المختلفة، ومنها مبنى خلایا المفاتیح المعزولة بالغاز جھد 500 ك. ف، و220 ك. ف، و66 ك. ف، ومبنى التحكم وغرف الإطفاء التلقائي للمحولات، وخزانات الزیت، والمياه، وغرفة الطلمبات، ومبنى الحراسات.

وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار.

وتم الاطمئنان على وضع الجهد على المحطة والربط على الشبكة وتعزیز استقرار الشبكة الكھربائیة ودعم خطط التنمیة بالمنطقة وفتح للدائرتین (أبو المطامیر / وادي النطرون) والدخول والخروج بمحطة محولات برج العرب الترفیھیة، بالإضافة إلى ربطھا بمحطة مرسي مطروح عن طریق خطوط جھد 500 ك. ف، وأیضا سیتم ربط المحطة بمحطة محولات برج العرب الترفیھیة جھد (22/66/220) عن طریق كابلات جھد 220 ك. ف وغيرها من المحطات التى دخلت الخدمة خلال العام الماضى.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن الشبكة الكهربائية آمنة والتغذية مستقرة ومستمرة، مشيرا إلى أن محطة محولات برج العرب الترفيهية جھد (22/66/220/500) ك. ف، والتى تأتي فى إطار خطة العمل لدعم التغذية الكهربائية فى محيط العمل وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية، فى إطار خطة مواجهة الزيادة فى الأحمال.

وأوضح أن محطة برج العرب الترفيهية تعمل على استقرار التغذية الكهربائية بالمنطقة الشمالية الغربية، وتدعيم خط الربط الكهربائي المصري الليبي، مع أهميتها في تفريغ قدرات محطة الضبعة النووية وتعزیز استقرار الشبكة الكھربائیة ودعم خطط التنمیة بالمنطقة.

وقال إن خطة العمل الحالية شهدت تغيرا فى الأولويات انطلاقا من الدروس المستفادة والتقييم لمعدلات الزيادة فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال خلال الصيف الماضى، مؤكدا مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا.

وأشار إلى إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لجميع الاستخدامات.

وزير الكهرباء محافظ الإسكندرية الشركة المصرية لنقل الكهرباء محطة محولات برج العرب الترفيهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

ترشيحاتنا

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

معاشات شهر مارس

فاضل كام يوم؟.. صرف معاشات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

بالصور

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد