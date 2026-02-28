أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

يعتبر الماء أساس الحياة، خاصة خلال شهر رمضان حيث يمتد الصيام لساعات طويلة قد تتجاوز 15 ساعة في بعض الدول.

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

وتشير تقارير طبية من Harvard Health Publishing إلى أن قلة شرب الماء خلال فترة الإفطار والسحور قد تؤدي إلى أعراض جانبية تؤثر على الصحة العامة والقدرة الوظيفية للجسم، ومن ابرزها :

ـ الجفاف وفقدان السوائل:

عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الماء بعد الإفطار، يتعرض للجفاف (Dehydration)، وهي حالة تحدث عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يحصل عليه.

أعراض الجفاف تشمل:

الشعور بالعطش الشديد

جفاف الفم والحلق

الدوخة والضعف

تغير لون البول ليصبح داكنًا، فإن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالإغماء خصوصًا في منتصف النهار خلال صيام الصيف.

ـ ضعف التركيز والصداع:

قلة الماء تؤثر على تدفق الدم إلى المخ وتوازن الشوارد، مما يمكن أن يسبب:

صداع متكرر

صعوبة في التركيز

شعور بالتعب الذهني

وتؤكد بعض الدراسات، أن حتى نقص بسيط في السوائل يمكن أن يؤثر على الأداء الذهني ويزيد من الشعور بالتعب والارتباك خلال النهار.

ـ زيادة ضربات القلب والتعب:

عندما ينخفض مستوى السوائل، يجب على القلب العمل بقوة أكبر لضخ الدم المحمّل بالأكسجين، مما يسبب:

تسارع ضربات القلب

الشعور بالإرهاق سريعًا

ضعف الأداء البدني

هذا التأثير يزيد مع درجات الحرارة العالية والنشاط البدني أثناء فترة الصيام.

ـ الإمساك وصعوبة الهضم:

الماء يساعد في تحريك الأمعاء وتليين البراز. وعند نقص شرب الماء:

يصبح البراز جافًا

تتأخر حركة الأمعاء

يزداد الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة

وقد أوضحت تقارير طبية أن الترطيب الجيد هو أحد الأساليب الأساسية للحفاظ على حركة الأمعاء الطبيعية.

ـ زيادة خطر حصوات الكلى:

قلة السوائل تزيد من تركيز الأملاح والمعادن في البول، ما يرفع خطر تكوّن حصوات الكلى، وهي حالة مؤلمة قد تحتاج علاجًا طبيًا عاجلًا.

يُنصح بتناول الماء بكميات كافية بعد الإفطار والسحور لتخفيف تركيز البول والتقليل من خطر تكون الحصوات.

نصائح لترطيب الجسم أثناء رمضان

ـ شرب 8–10 أكواب ماء بين الإفطار والسحور

ـ البدء بالتمر والماء ثم الاستمرار في شرب الماء تدريجيًا

ـ تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي قد تزيد الجفاف

ـ إضافة فواكه غنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال.