الجيش الكويتي: إصابة 3 جنود وسقوط حطام صواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية

أعلن الجيش الكويتي إصابة ثلاثة من جنوده، بالإضافة إلى تسجيل بعض الأضرار المادية، جراء سقوط حطام صواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية، وذلك وفقا لنبأ أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

مصادر وطبيعة الحطام المتساقط

أكد بيان الجيش أن الحادثة تم الإبلاغ عنها فور وقوعها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين القاعدة ومتابعة الوضع لحظة بلحظة، في ظل حالة من الترقب الأمني حول مصادر وطبيعة الحطام المتساقط.

تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ نحو 200 طائرة غارات مكثفة على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية، في ما وصفه بـ"أكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي".

استهدف 500 موقع في إيران

أكد الجيش أن الهجوم استهدف حوالي 500 موقع في إيران، شملت منصات إطلاق الصواريخ ومنشآت الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن العملية نفذت وفق خطة محكمة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة.