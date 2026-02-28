قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مأمنين إمدادات الطاقة. . أول رد من البترول على أزمة الغاز في مصر بعد الحرب على إيران

وزارة البترول
وزارة البترول

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة، انطلاقًا من أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة ومانتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط ، وطمأنت الوزارة المواطنين بوجود تنوع في مصادر الإمداد من الغاز و قدرات بديلة جاهزة حيث أنها عملت من خلال الإجراءات الاستباقية علي مدار عام 2025* على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز ، بما يمثل دعامة رئيسية للأمن القومي في مجال الطاقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الوزارة أن ما تم تجهيزه من بنية تحتية وسفن تغييز وإمدادات غاز إضافية يأتي ضمن سيناريوهات استباقية متعددة وبديلة، أُعدّت بالتنسيق الدائم والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن الجاهزية الكاملة والقدرة على المناورة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات، لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات، وذلك من خلال عدة محاور، تشمل:
    • زيادة الكميات المكررة بمعامل التكرير المصرية لرفع معدلات الإنتاج المحلي.
    • تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لضمان التشغيل بالكفاءة القصوى.
    • الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والبنية الأساسية التي يمتلكها القطاع من مستودعات وصهاريج موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.
    • تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة بما يدعم استقرار السوق المحلي ويضمن توافر الاحتياجات بصورة مستمرة لمواجهة أي طارئ .

وختاماً تؤكد الوزارة استمرار متابعتها اللحظية للأوضاع الراهنة علي مدار الساعة واجراء عملية تقدير الموقف ، ورصد المستجدات في هذا الشأن.

البترول الغاز الكهرباء حرب إيران الحرب على إيران السولار البنزين الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

أسرار سورة الفاتحة

أسرار سورة الفاتحة في الهداية والنور الرباني لا يعرفها الكثيرون ..أزهري يكشف عنها

حكم الاعتكاف

هل يجوز الاعتكاف في المنزل أم يشترط في المسجد؟ .. الأزهر للفتوى يجيب

الصلاة

تارك الصلاة 25 عاما.. ماذا يفعل؟ عويضة عثمان يجيب

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد