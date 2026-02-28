شاومي تدخل عالم السوبركار الكهربائية بسيارتها الجديدة ‏‏Vision GT| صور

تستعد شركة شاومي لدخول عالم السوبركار الكهربائية عبر طرازها المفاهيمي ‏الجديد ‏Vision GT، وخلال مشاركتها المرتقبة في ‏MWC 2026‎‏ بمدينة ‏برشلونة الإسبانية.‏

التحرك جاء بعد تسريب صور تجسسية لسيارة اختبارية فائقة الأداء ظهرت على ‏الطرق الإسبانية، ما عزز التكهنات بقرب الكشف عن أول مشروع ‏Vision Gran ‎Turismo‏ من الشركة الصينية.‏

التشويق تصاعد بعدما أعلنت شاومي رسميا عن مفاجأة ضمن فعاليات المؤتمر، ‏قبل أن يؤكد مؤسسها لي جون أن الكشف سيتم خلال الحدث التقني العالمي، ‏الصور المسربة أظهرت سيارة منخفضة للغاية وعريضة الهيكل، مزودة بجناح ‏خلفي ضخم من ألياف الكربون ولمسات ديناميكية هجومية، مع ظهور شعار ‏الشركة بوضوح على العجلات.‏

مشروع ‏Vision Gran Turismo‏ يعد منصة عالمية تتيح لشركات السيارات تقديم ‏تصاميم مستقبلية دون قيود إنتاجية، وغالبا ما يرتبط بسلسلة لعبة ‏Gran Turismo ‎‎7‎‏ التابعة لمنصة ‏PlayStation، وتشير التوقعات إلى تعاون بين شاومي ومطوري ‏اللعبة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة بين جمهور الشباب وعشاق ‏الأداء العالي.‏

طموح شاومي في فئة الأداء الفائق يستند إلى إنجازات حقيقية، أبرزها ما حققته ‏نسخة ‏Xiaomi SU7 Ultra‏ على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الألمانية، حيث ‏سجلت أرقاما قياسية عززت مكانة الشركة ضمن نخبة السيارات الكهربائية عالية ‏الأداء، الطراز الإنتاجي ينطلق بقوة 1,548 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 ‏كم/س خلال أقل من ثانيتين، ما يعكس قدرات هندسية متقدمة في أنظمة الدفع ‏والبرمجيات.‏

اختيار مؤتمر ‏MWC‏ للكشف عن ‏Vision GT‏ يحمل دلالة واضحة؛ فشاومي ‏تسعى لربط صورتها العالمية بالابتكار التقني وليس فقط بسوق الهواتف الذكية، ‏وفي حال تأكيد المشروع رسميا، ستكون الرسالة واضحة: شاومي تتجه بخطوات ‏واثقة نحو هندسة سيارات خارقة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة