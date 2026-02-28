شاومي تدخل عالم السوبركار الكهربائية بسيارتها الجديدة ‏‏Vision GT| صور

تستعد شركة شاومي لدخول عالم السوبركار الكهربائية عبر طرازها المفاهيمي الجديد Vision GT، وخلال مشاركتها المرتقبة في MWC 2026 بمدينة برشلونة الإسبانية.
التحرك جاء بعد تسريب صور تجسسية لسيارة اختبارية فائقة الأداء ظهرت على الطرق الإسبانية، ما عزز التكهنات بقرب الكشف عن أول مشروع Vision Gran Turismo من الشركة الصينية.
التشويق تصاعد بعدما أعلنت شاومي رسميا عن مفاجأة ضمن فعاليات المؤتمر، قبل أن يؤكد مؤسسها لي جون أن الكشف سيتم خلال الحدث التقني العالمي، الصور المسربة أظهرت سيارة منخفضة للغاية وعريضة الهيكل، مزودة بجناح خلفي ضخم من ألياف الكربون ولمسات ديناميكية هجومية، مع ظهور شعار الشركة بوضوح على العجلات.
مشروع Vision Gran Turismo يعد منصة عالمية تتيح لشركات السيارات تقديم تصاميم مستقبلية دون قيود إنتاجية، وغالبا ما يرتبط بسلسلة لعبة Gran Turismo 7 التابعة لمنصة PlayStation، وتشير التوقعات إلى تعاون بين شاومي ومطوري اللعبة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة بين جمهور الشباب وعشاق الأداء العالي.
طموح شاومي في فئة الأداء الفائق يستند إلى إنجازات حقيقية، أبرزها ما حققته نسخة Xiaomi SU7 Ultra على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الألمانية، حيث سجلت أرقاما قياسية عززت مكانة الشركة ضمن نخبة السيارات الكهربائية عالية الأداء، الطراز الإنتاجي ينطلق بقوة 1,548 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال أقل من ثانيتين، ما يعكس قدرات هندسية متقدمة في أنظمة الدفع والبرمجيات.
اختيار مؤتمر MWC للكشف عن Vision GT يحمل دلالة واضحة؛ فشاومي تسعى لربط صورتها العالمية بالابتكار التقني وليس فقط بسوق الهواتف الذكية، وفي حال تأكيد المشروع رسميا، ستكون الرسالة واضحة: شاومي تتجه بخطوات واثقة نحو هندسة سيارات خارقة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة