مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يندد بالضربات على إيران ويدعو لوقف التصعيد
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تدخل عالم السوبركار الكهربائية بسيارتها الجديدة ‏‏Vision GT| صور

شاومي ‏‏Vision GT
شاومي ‏‏Vision GT
كريم عاطف

تستعد شركة شاومي لدخول عالم السوبركار الكهربائية عبر طرازها المفاهيمي ‏الجديد ‏Vision GT، وخلال مشاركتها المرتقبة في ‏MWC 2026‎‏ بمدينة ‏برشلونة الإسبانية.‏

التحرك جاء بعد تسريب صور تجسسية لسيارة اختبارية فائقة الأداء ظهرت على ‏الطرق الإسبانية، ما عزز التكهنات بقرب الكشف عن أول مشروع ‏Vision Gran ‎Turismo‏ من الشركة الصينية.‏

شاومي ‏‏Vision GT

التشويق تصاعد بعدما أعلنت شاومي رسميا عن مفاجأة ضمن فعاليات المؤتمر، ‏قبل أن يؤكد مؤسسها لي جون أن الكشف سيتم خلال الحدث التقني العالمي، ‏الصور المسربة أظهرت سيارة منخفضة للغاية وعريضة الهيكل، مزودة بجناح ‏خلفي ضخم من ألياف الكربون ولمسات ديناميكية هجومية، مع ظهور شعار ‏الشركة بوضوح على العجلات.‏

شاومي ‏‏Vision GT

مشروع ‏Vision Gran Turismo‏ يعد منصة عالمية تتيح لشركات السيارات تقديم ‏تصاميم مستقبلية دون قيود إنتاجية، وغالبا ما يرتبط بسلسلة لعبة ‏Gran Turismo ‎‎7‎‏ التابعة لمنصة ‏PlayStation، وتشير التوقعات إلى تعاون بين شاومي ومطوري ‏اللعبة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور العلامة بين جمهور الشباب وعشاق ‏الأداء العالي.‏

طموح شاومي في فئة الأداء الفائق يستند إلى إنجازات حقيقية، أبرزها ما حققته ‏نسخة ‏Xiaomi SU7 Ultra‏ على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه الألمانية، حيث ‏سجلت أرقاما قياسية عززت مكانة الشركة ضمن نخبة السيارات الكهربائية عالية ‏الأداء، الطراز الإنتاجي ينطلق بقوة 1,548 حصانًا وتسارع من 0 إلى 100 ‏كم/س خلال أقل من ثانيتين، ما يعكس قدرات هندسية متقدمة في أنظمة الدفع ‏والبرمجيات.‏

شاومي ‏‏Vision GT

اختيار مؤتمر ‏MWC‏ للكشف عن ‏Vision GT‏ يحمل دلالة واضحة؛ فشاومي ‏تسعى لربط صورتها العالمية بالابتكار التقني وليس فقط بسوق الهواتف الذكية، ‏وفي حال تأكيد المشروع رسميا، ستكون الرسالة واضحة: شاومي تتجه بخطوات ‏واثقة نحو هندسة سيارات خارقة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة

