اتصالات مكثفة للرئيس السيسي .. أحمد موسى: إحنا في العالم العربي على قلب رجل واحد
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
«بركة رمضان» يواصل تصدر السوشيال ميديا لليوم الثامن على التوالي

بركة رمضان
بركة رمضان
عبد الخالق صلاح

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الثامن على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثامنة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.

وشهدت الحلقة الثامنة عددًا من الحالات الإنسانية المؤثرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث حصلت الست هند على إجراء عملية انفصال شبكية بالعين، إضافة إلى تجهيز جهاز كامل لبنت أختها العروسة، و100 ألف جنيه دعمًا ماليًا، فضلًا عن رحلة عمرة لها ولشقيقتها.

كما حصلت أم نيرة على غسالة جديدة و20 ألف جنيه مكافأة مالية، فيما نالت الست أمينة رحلة عمرة و20 ألف جنيه، إلى جانب تحقيق حلمها بلقاء الفنان سامح حسين.

ومن جانبها، حصلت الست هدية على رحلة عمرة و20 ألف جنيه لمساعدتها في رعاية أبنائها، بينما تسلمت الست دينا طقم أجهزة كهربائية كامل شمل ثلاجة وبوتاجاز وغسالة.

وشهدت الحلقة أيضًا تكريم الأسطى عاشور بمنحه مكافأة مالية تقديرًا لموقفه الإنساني وجدعنته مع جيرانه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وبهذا يواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري الواسع.

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

