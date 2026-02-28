«بركة رمضان» يواصل تصدر السوشيال ميديا لليوم الثامن على التوالي

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الثامن على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثامنة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن.

وشهدت الحلقة الثامنة عددًا من الحالات الإنسانية المؤثرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا، حيث حصلت الست هند على إجراء عملية انفصال شبكية بالعين، إضافة إلى تجهيز جهاز كامل لبنت أختها العروسة، و100 ألف جنيه دعمًا ماليًا، فضلًا عن رحلة عمرة لها ولشقيقتها.

كما حصلت أم نيرة على غسالة جديدة و20 ألف جنيه مكافأة مالية، فيما نالت الست أمينة رحلة عمرة و20 ألف جنيه، إلى جانب تحقيق حلمها بلقاء الفنان سامح حسين.

ومن جانبها، حصلت الست هدية على رحلة عمرة و20 ألف جنيه لمساعدتها في رعاية أبنائها، بينما تسلمت الست دينا طقم أجهزة كهربائية كامل شمل ثلاجة وبوتاجاز وغسالة.

وشهدت الحلقة أيضًا تكريم الأسطى عاشور بمنحه مكافأة مالية تقديرًا لموقفه الإنساني وجدعنته مع جيرانه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون، ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

وبهذا يواصل «بركة رمضان» ترسيخ مكانته كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري الواسع.