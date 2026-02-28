الدوري السعودي .. النصر يقلب الطاولة علي الفيحاء ويتصدر الدوري

قلب النصر السعودي الطاولة علي الفيحاء ويحول تأخره بهدف إلي الفوز بثلاثية ، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وأفتتح الفيحاء التهديف في الدقيقة 1+45، عن طريق عبدالاله العمري بالخطأ في مرماه.

وأدرك النصر هدف التعادل في الدقيقة 72، عن طريق ساديو ماني، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 80، عن طريق اورلاندو موسكيرا.

وعزز النصر النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82، عن طريق عبدالله حمدان.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 10.

وبهذه النتيجة يقفز النصر الي صدارة الدوري السعودي برصيد 61 نقطة، وتجمد الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

تشكيل النصر لمباراة الفيحاء كالتالي:

بينتو ماثيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أينيغيو مارتينيز، كينيغيسلي كومان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو