ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع زد

أسدل الستار على منافسات اليوم السبت من الجولة العشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إقامة أربع مباريات قوية كان أبرزها مواجهة الأهلي أمام زد إف سي، إلى جانب لقاء وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا.

ونجح الأهلي في اقتناص نقطة ثمينة بعد تعادله مع زد في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، ليواصل الأحمر صراعه على صدارة جدول الترتيب. وفي لقاء آخر، تلقى الإسماعيلي خسارة جديدة أمام الجونة، بينما تمكن طلائع الجيش من تحقيق فوز مهم على حرس الحدود. كما حسم التعادل مواجهة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

صراع الصدارة يشتعل

يواصل الزمالك تصدره جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد وعدد المباريات.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة أيضًا، لكنه خاض 18 مباراة، ما يمنح منافسيه أفضلية نسبية. فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بنفس الرصيد، إلا أنه لعب 19 مباراة، ليؤكد اشتعال المنافسة بين الرباعي الكبير في القمة.

جدول الترتيب بعد الجولة 20

خلف فرق الصدارة، يحتل المصري المركز الخامس برصيد 29 نقطة، يليه وادي دجلة بـ28 نقطة، ثم زد في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

وتتواصل المنافسة في وسط الجدول بين البنك الأهلي وسموحة والجونة وبتروجيت ومودرن سبورت وإنبي، بينما تشتد معركة الهبوط في المراكز الأخيرة، حيث تتواجد فرق غزل المحلة والمقاولون والاتحاد السكندري وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو وكهرباء الإسماعيلية، ويقبع الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

الجولات المقبلة تبدو حاسمة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب والهروب من شبح الهبوط

1- الزمالك: 37 نقطة (لعب 17 مباراة)

2- بيراميدز: 37 نقطة (لعب 17 مباراة)

3- الأهلي: 37 نقطة (لعب 18 مباراة)

4- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (لعب 19 مباراة)

5- المصري: 29 نقطة (لعب 17 مباراة)

6- وادي دجلة: 28 نقطة (لعب 19 مباراة)

7- زد: 26 نقطة (لعب 19 مباراة)

8- البنك الأهلي: 25 نقطة (لعب 17 مباراة)

9- سموحة: 25 نقطة (لعب 18 مباراة)

10- الجونة: 24 نقطة (لعب 18 مباراة)

11- بتروجيت: 24 نقطة (لعب 18 مباراة)

12- مودرن سبورت: 22 نقطة (لعب 17 مباراة)

13- إنبي: 21 نقطة (لعب 17 مباراة)

14- غزل المحلة: 18 نقطة (لعب 18 مباراة)

15- المقاولون: 18 نقطة (لعب 19 مباراة)

16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (لعب 18 مباراة)

17- حرس الحدود: 17 نقطة (لعب 19 مباراة)

18- طلائع الجيش: 16 نقطة (لعب 18 مباراة)

19- فاركو: 14 نقطة (لعب 18 مباراة)

20- كهرباء الإسماعيلية: 13 نقطة (لعب 18 مباراة)

21- الإسماعيلي: 11نقطة (لعب 19 مباراة)