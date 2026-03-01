مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته

تنازل أسامة عارف الهادي، من محافظة الشرقية، الفائز بقيمة رحلة عمرة من برنامج «نورانيات قرآنية» على قناة «صدى البلد»، عن جائزته لصالح والدته، في مشهد مؤثر.

وأضاف أسامة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنه: «أول مرة أشترك أنا وإخواتي في المسابقة، وبعدها تم إخطارنا بالفوز، ولم نكن مصدقين حتى حضرنا إلى القناة. أنا حابب أن أتنازل عن قيمة الجائزة لأمي».

وعقب أحمد موسى على موقف الطفل قائلاً: «الأم والأب أهم حاجة في الدنيا»، وقبّل رأسه تقديرًا له على حبه لوالدته.

ومن جانبها، قالت والدة أسامة: «أحب أن أوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين وقناة «صدى البلد» على حفاوة الاستقبال، وشكرًا على الكرم الذي لم أشاهده من قبل. أول ما سمعت الخبر كنت في غاية السعادة»