محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية العاشر من رمضان ويسلم جوائز الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

شهد الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، احتفالية العاشر من رمضان بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وقام بتسليم جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم القيم الدينية ورعاية النشء وتشجيع التفوق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة لآيات الذكر الحكيم، أعقبها أداء صلاة التراويح، ثم مراسم تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمها مسجد الميناء، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن هذه الفعاليات تعكس حرص المحافظة على دعم القيم الدينية وغرس روح الاجتهاد والتفوق بين الشباب، مشددًا على أن تنظيم المسابقة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس اهتمام الدولة والمجتمع بتمكين جميع الفئات من المشاركة في الأنشطة الدينية والثقافية. ووجه التهنئة للفائزين، مثمنًا جهودهم وأولياء أمورهم في دعمهم وتشجيعهم.

وأوضح القائمون على المسابقة أن الاختبارات استمرت على مدار يومين، بمشاركة 650 متسابقًا، تحت إشراف الدكتور حسام الدين محمود إمام وخطيب المسجد، والدكتور حسام النحاس إمام وخطيب المسجد والمشرف على المسابقة.

وشهدت المسابقة للمرة الأولى مشاركة طلاب من مدرسة الصم وضعاف السمع، حيث قدموا تلاواتهم بلغة الإشارة، في خطوة تؤكد الحرص على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة، وهو ما أشاد به المحافظ والحضور.

وجرى تقسيم المسابقة إلى عدة مستويات بحسب مقدار الحفظ؛ حيث خصص المستوى الأول لحفظ القرآن كاملًا حتى سن 25 عامًا، وحصل الفائز بالمركز الأول على رحلة عمرة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، والمركز الثاني 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه. أما المستوى الثاني لحفظ 20 جزءًا، فحصل فيه المركز الأول على 4 آلاف جنيه والثاني على 3 آلاف جنيه، بينما خصص المستوى الثالث لحفظ 10 أجزاء، وحصل المركز الأول فيه على 3 آلاف جنيه والثاني على ألفي جنيه.

حضر الاحتفالية اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والدكتور عبدالمهيمن السيد وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والأستاذ هيثم فارس، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الدينية والثقافية، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين أبناء البحر الأحمر.