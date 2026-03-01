أمين البحوث الإسلامية: ملحمة العبور تجسيدٌ حيٌّ لقيم الإيمان والانتماء

تقدَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى القائد العام للقوات المسلحة، ورجال الجيش والشرطة، وإلى جموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973م، تلك الملحمة الوطنية الخالدة التي أعادت للأمة عزتها وكرامتها، ورسَّخت في الوجدان المصري معاني التضحية والفداء.

وأكد أن هذه الذكرى العطرة تمثل محطةً مضيئةً في تاريخ الوطن؛ إذ استطاع أبطال القوات المسلحة في شهر الصيام والعبادة أن يسطروا بدمائهم الزكية صفحةً مشرقةً من صفحات المجد، حيث تلاقت قوة الإيمان مع التخطيط العلمي الدقيق، والإرادة الصلبة مع روح الانتماء الصادق، فكان العبور العظيم شاهدًا على أن الأمة التي تتمسك بقيمها قادرةٌ على صناعة النصر وتجاوز التحديات.

وأشار الأمين العام إلى أن نصر العاشر من رمضان لم يكن مجرد انتصار عسكري، بل كان درسًا حضاريًّا متكاملًا في الصبر والإعداد والأخذ بالأسباب، مؤكدًا أن استحضار هذه الروح اليوم ضرورةٌ وطنيةٌ لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، وتعميق الوعي لدى الأجيال الجديدة بقيمة الوطن وأهمية الحفاظ على مقدراته.

وأضاف، أن هذه المناسبة تُجدِّد العهد على الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن، وتدفع الجميع إلى استلهام معاني الوحدة الوطنية والتكاتف خلف مؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة بروح العاشر من رمضان؛ روح العزيمة والإصرار والثقة في وعد الله ونصره.

واختتم الأمين العام تهنئته بالدعاء أن يحفظ الله مصر آمنةً مستقرة، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يوفِّق قيادتها وجيشها وشعبها لكل ما فيه رفعة الوطن وازدهاره، وأن يتغمَّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير.