عبد المنعم سعيد : حرب إيران وأمريكا تهدد التجارة العالمية وجهود السلام في المنطقة

علق الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإعلان ترامب اغتيال خامنئي واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.



وقال عبد المنعم سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدول العربية التي ضربتها إيران لم تخرج منها اي صاروخ او طائرة مسيرة صوب إيران ".



وتابع عبد المنعم سعيد :" من هاجم إيران معلوم وهم إسرائيل وامريكا “، مضيفا:” اتصالات الرئيس السيسي مع القادة العرب في هذا التوقيت بالغة الأهمية ".



وأكمل عبد المنعم سعيد :" نحتاج إلى عقد قمة بين مصر والدول التي اتصل الرئيس السيسي بقاداتها على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة والهجمات الإيرانية على ادلول العربية ".



ولفت عبد المنعم سعيد :" حرب إيران وأمريكا تهدد التجارة الدولية وتهدد جهود السلام في المنطقة ".