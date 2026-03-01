بن زايد يبحث مع نظيره التركي تطورات الحرب.. واتصال آخر بين أردوغان وترامب

قالت شبكة سكاي نيوز عربية، إن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بحث هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

كما قالت الرئاسة التركية: أردوغان بحث في اتصال مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات الراهنة بإيران ودول الخليج.

وقبل قليل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في غارة إسرائيلية هذا الصباح .

في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وصف ترامب خامنئي بأنه "واحد من أكثر الأشخاص شراً في التاريخ".

وقال الرئيس: "نأمل أن يندمج الحرس الثوري والشرطة سلمياً مع الوطنيين الإيرانيين وأن يعملوا معاً كوحدة واحدة لإعادة البلاد إلى العظمة التي تستحقها".

وقال إن "القصف المكثف والدقيق سيستمر دون انقطاع طوال الأسبوع، أو طالما كان ذلك ضرورياً لتحقيق هدفنا المتمثل في" السلام في الشرق الأوسط والعالم.

وزعمت شبكة فوكس نيوز اغتيال 40 من كبار القادة الإيرانيين

فيما نقلت يسرائيل "هيوم" العبرية عن مسؤولين أمنيين: نحن بحاجة إلى أسبوعين من العمليات في إيران.