لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلى، عن تنسيقها مع النقابات وجمعيات الصحفيين فى الدول العربية، لمتابعة أوضاع الزملاء الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج وأسرهم، وذلك في ظل التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وأكدت لجنة الشئون العربية والخارجية حرص النقابة على أداء دورها الوطني والمهني في حماية أعضائها وصون حقوقهم وضمان سلامتهم، مشددة على أن سلامة الزملاء وأسرهم تمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل حالة القلق التي تسود الإقليم وما قد يترتب على الأوضاع الراهنة من تداعيات.

وأشارت الى أنها تستقبل مناشدات واستغاثات الزملاء الصحفيين العاملين بالخليج، على أن تتواصل بشكل دائم مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، ووزارة الدولة لشئون الإعلام والجهات المعنية ذات الاختصاص، لتذليل أى صعوبات أو تحديات تواجه الزملاء وأسرهم.

وأكدت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلى على إيران يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار الإقليم، ويعكس استخفافًا واضحًا بالمجتمع الدولي وتجاهلًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية.