اتصالات مكثفة للرئيس السيسي .. أحمد موسى: إحنا في العالم العربي على قلب رجل واحد

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران صباح اليوم واستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"لا انسى على خامنئي في فوضى وخراب ٢٠١١ عندما خطب باللغة العربية للمصريين وطالبهم بالثبات في وجه النظام اوعوا تنسوا".



وتابع الإعلامي احمد موسى “ايران تقوم بالعدوان على الدول العربية في الخليج ليه بتخلي العالم العربي كله ضد ايران ”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"واحنا في العالم العربي على قلب رجل واحد والرئيس السيسي اجرى اتصالات مكثفة مع قادة الدول العربية لتقديم الدعم".



