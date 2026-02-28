قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
الدفاع الكويتية: إحباط استهداف بطائرة مسيرة لقاعدة محمد الأحمد البحرية
ترامب: إيران في حالة شلل شبه كامل.. ولدينا فكرة جيدة عن القيادة القادمة
الدوري السعودي .. الأخدود يهزم رفقاء دونجا 3-2 في صراع الهبوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار

جوتيريش
جوتيريش
محمد البدوي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خطورة التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مؤكدًا أن اتساع نطاق العمليات العسكرية ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التطورات المرتبطة بالضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران.

 استمرار العمليات العسكرية

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار جوتيريش إلى أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم من حدة التوتر ويزيد من احتمالات انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة تتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع الأطراف.


وأضاف أن المنطقة والعالم باتا في حاجة ملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات كخيار وحيد لتجنب مزيد من التصعيد. 

وشدد على أن الحلول العسكرية لن تحقق الأمن الدائم، وأن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأنجع لمعالجة الخلافات القائمة.

 الحفاظ على السلم والأمن

وأكد الأمين العام ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لدعم أي مساعٍ تهدف إلى التهدئة وخفض التوتر، والعمل على إعادة إحياء المسار السياسي بما يضمن استقرار المنطقة ويحمي المدنيين من تداعيات الصراع.

جوتيريش أنطونيو جوتيريش إيران مجلس الأمن الدولي الضربات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

سعيد الزغبي: ما يحدث تحول تاريخي في قواعد الاشتباك.. والمنطقة بين حرب تحت السيطرة وصراع قد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

أرشيفية

باحث : هدف الحرب يتجاوز إسقاط النظام الإيراني إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد