حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور

شهدت مدينة تل أبيب، مساء اليوم، اندلاع حرائق في عدد من المواقع عقب سقوط صواريخ إيرانية في المنطقة المركزية، وسط محاولات مكثفة من فرق الإطفاء الإسرائيلية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مبانٍ مجاورة.

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة رجل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا بجروح خطيرة جراء شظايا ناجمة عن سقوط في أحد المواقع داخل المدينة. وأوضحت في بيان مقتضب أن طواقمها “تواصل عمليات البحث والمسح الميداني تحسبًا لوجود مصابين إضافيين”.

وبحسب المعطيات الأولية، بلغ إجمالي عدد المصابين 11 شخصًا. وفي موقع آخر داخل تل أبيب، سجلت إصابة مباشرة لمبنى جراء القصف، حيث استدعيت طواقم الإسعاف والإطفاء إلى المكان.

أضرار مادية وحرائق في مركبات

وأدت الانفجارات إلى اشتعال النيران في عدد من المركبات المتوقفة، إضافة إلى احتراق سطح أحد المباني السكنية. وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق وتبريد المناطق المتضررة، في حين تفرض قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مواقع السقوط.

كما تشير المعلومات الأولية إلى وقوع أربع حالات سقوط على الأقل في المنطقة المركزية، مع ترجيحات بأن بعض البلاغات الأخرى ناجمة عن شظايا اعتراضية أو بقايا مقذوفات.