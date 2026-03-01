الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من صراع أوسع في الشرق الأوسط

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إدانته للغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وللهجمات الإيرانية الانتقامية على إسرائيل ودول الخليج، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال: "لقد أدنت الضربات العسكرية الضخمة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران".

وقال جوتيريش: "كما أدنت الهجمات اللاحقة التي شنتها إيران والتي انتهكت سيادة وسلامة أراضي البحرين والعراق والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، داعياً في الوقت نفسه إلى "خفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية".

ووصف العمليات بأنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.

وحذر جوتيريش قائلاً: "البديل هو صراع أوسع نطاقاً محتمل ذو عواقب وخيمة على المدنيين والاستقرار الإقليمي".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "جميع الأطراف إلى العودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".