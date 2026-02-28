محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم ومنافذ بيع السلع

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض المحافظة الدائم وعددًا من المنافذ المخصصة لبيع السلع والمواد الغذائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود المحافظة لمحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

.

رافق "المحافظ " خلال الجولة الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وتابع " مرزوق " مدى توافر السلع الأساسية وجودتها، واطمأن على انتظام العرض داخل المنافذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بتخفيض الأسعار بصورة واضحة، وتوفير السلع بكميات مناسبة وجودة عالية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد " أن هناك متابعة للأسواق والمنافذ بشكل مستمر، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة للأسعار المعلنة أو أي محاولة لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير السلع بأسعار تنافسية وتحقيق استقرار الأسواق.