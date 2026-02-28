قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم ومنافذ بيع السلع

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معرض المحافظة الدائم وعددًا من المنافذ المخصصة لبيع السلع والمواد الغذائية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار جهود المحافظة لمحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

.

رافق "المحافظ " خلال الجولة الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ ، ضمن المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وتابع  "  مرزوق " مدى توافر السلع الأساسية وجودتها، واطمأن على انتظام العرض داخل المنافذ، مشددًا على ضرورة الالتزام بتخفيض الأسعار بصورة واضحة، وتوفير السلع بكميات مناسبة وجودة عالية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد  " أن هناك متابعة للأسواق والمنافذ بشكل مستمر، وأنه لا تهاون مع أي مخالفة للأسعار المعلنة أو أي محاولة لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير السلع بأسعار تنافسية وتحقيق استقرار الأسواق.

