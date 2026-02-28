ضربوا بعض بالحجارة.. القبض على طرفى مشاجرة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص والتعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة وتدخل المارة للفصل بينهم بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (3 أشخاص، سيدة " مصابة بكدمة بالعين") طرف ثان (أحد الأشخاص وزوجته "مصابان بكدمات متفرقة") .. لخلافات الجيرة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة، وأسفر ذلك عن حدوث إصابتهم.

تم ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.