راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أوضحت شركة مصر للطيران أنه في ضوء الأحداث الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الحركة الجوية في بعض الدول المجاورة، تتابع الشركة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

وأكدت الشركة أنه تم تفعيل المتابعة على مدار 24 ساعة من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل (IOCC)، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية التابعة لها، لمتابعة انتظام حركة التشغيل واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للمستجدات.

وأشارت مصر للطيران إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض الرحلات المتجهة إلى مناطق التأثر احتمالية الإلغاء نتيجة لهذه الظروف، داعيةً السادة المسافرين إلى مراجعة بيانات حجوزاتهم والتأكد من مواعيد رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركة، والتي تشمل:

مركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الأرقام الدولية +97142306666 و+966122297777، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com،

أو بزيارة أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو التواصل مع الوكيل السياحي.