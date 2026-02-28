قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلاح جو جيش الاحتلال يشن هجوما على أهداف عسكرية غرب إيران
الوفاء للشهداء يحترم.. رسالة مؤثرة من ميدو لجماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري
إيران تعلن بدء «الوعد الصادق 4» للرد على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أوضحت شركة مصر للطيران أنه في ضوء الأحداث الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على الحركة الجوية في بعض الدول المجاورة، تتابع الشركة تطورات الموقف لحظة بلحظة.

وأكدت الشركة أنه تم تفعيل المتابعة على مدار 24 ساعة من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل (IOCC)، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمحطات الخارجية التابعة لها، لمتابعة انتظام حركة التشغيل واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للمستجدات.

وأشارت مصر للطيران إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض الرحلات المتجهة إلى مناطق التأثر احتمالية الإلغاء نتيجة لهذه الظروف، داعيةً السادة المسافرين إلى مراجعة بيانات حجوزاتهم والتأكد من مواعيد رحلاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركة، والتي تشمل:

مركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الأرقام الدولية +97142306666 و+966122297777، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
، أو من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com،
أو بزيارة أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو التواصل مع الوكيل السياحي.

