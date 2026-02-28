قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد الدين حسين في حواره لـ« صدى البلد»: لا نهضة للإعلام دون قانون لحرية تداول المعلومات..الدراما المصرية «البريمو» عربيًا .. وعلى الأحزاب الدفع بكوادر مؤهلة للمحليات قريبة من الشارع المصري| فيديو
زيادة 10 قروش.. اعرف سعر الدولار اليوم بعد إعلان الحرب على إيران
خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
أخبار العالم

السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن

أ ش أ

 أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الإمارات والبحرين و قطر والكويت والأردن، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

