قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: السياسات المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم

ياسر صبحي
ياسر صبحي
محمد يحيي

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية المتوازنة أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم، ودفع النشاط  الاقتصادي.

وأضاف صبحي، في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا، أننا نعمل فى مصر على تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة.

وأشار إلى أن تجربة مصر في التمويل المستدام تفتح آفاق التمويل أمام الاقتصادات الأفريقية، موضحًا أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي اللازمة للاستقرار الاقتصادي.

وقال إننا نعمل فى مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية؛ على نحو يسهم في خفض التكلفة والحد من المخاطر مع تحقيق أكبر استفادة من مصادر التمويل الميسر.

وأوضح أن هناك برامج ومبادرات جديدة لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن جذب الاقتصاد غير الرسمي طواعية يعد أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد.

وأكد أن منتدى الدول المقترضة سيسهم في تحسين ظروف التمويل أمام أفريقيا والدول النامية؛ مما يعزز تدفق الاستثمارات، ويدعم تحقيق نمو شامل ومستدام.

ياسر صبحي وزارة المالية السياسات المالية الكلية الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال السياسات الضريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة السَّيدة خديجة بنت خويلد .. تعرف على أهم ملامح سيرتها العطرة

في ذكرى وفاة السَّيدة خديجة بنت خويلد .. تعرف على أهم ملامح سيرتها العطرة

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

في ذكرى العاشر من رمضان.. شومان: كل عام ومصر وجيشها وشرطتها من نصر إلى نصر

عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: لا يعلم نهاية الإجرام العالمي إلا الله..والسفهاء يقودون حربا فكرية

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد