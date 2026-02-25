قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
برلمان

موازنة النواب تناقش مشروع قانون الضريبة العقارية بحضور وزير المالية.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان،  مشروع قانون الضريبة العقارية، خلال اجتماعا  اليوم ، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك .

وتأتي مناقشات اللجنة في إطار مراجعة التعديلات المقترحة على القانون، وبحث آثارها المالية والاقتصادية، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، من خلال إيجاد توازن حقيقي بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، وبين حماية المواطنين، لا سيما الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل. 

كما تراعي التعديلات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة، بما يحد من الأعباء الواقعة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي فلسفة التعديل في التركيز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، دون الإخلال بحقوق الدولة أو التأثير سلبًا على مواردها.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويُعد هذا التعديل أحد أهم البنود التي لاقت ترحيبًا واسعًا، باعتباره يخفف الضغط الضريبي عن شريحة كبيرة من الأسر، ويعزز من استقرارها المعيشي.

كما شملت التعديلات تنظيم حالات الإعفاء من الضريبة العقارية بصورة أكثر وضوحًا، حيث نصت على إعفاء العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع بها، وكذلك العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها. وامتد الإعفاء ليشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وتستهدف هذه الأحكام تحقيق قدر من المرونة في التطبيق، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية على عقارات غير منتفع بها أو متعذر استغلالها.

يشار إلى أن  مجلس الشيوخ قد وافق، خلال جلسته العامة، بصورة نهائية على التعديلات المقدمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وذلك عقب استعراض تقرير اللجنة ومناقشة المواد المعدلة بشكل تفصيلي. وشهدت الجلسة توافقًا حول أهمية إدخال تعديلات تحقق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة والاعتبارات الاجتماعية.

وأكد أعضاء المجلس أن التعديلات الجديدة تعكس توجهًا نحو تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويعزز من مبادئ العدالة الضريبية.

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك الجلسة العامة لمجلس النواب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع رئيس الشركة القابضة لتأمين المياه لجميع المدن

إزالة التعديات بأسيوط

إزالة 10 حالات تعد بـ5 مراكز وحي في أسيوط

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

