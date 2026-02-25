حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن، بتهيئة الأجواء خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات بكافة الشوارع والميادين الحيوية ومحيط المساجد والأسواق.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار الجهود على مدار الساعة لضمان السيولة المرورية ومنع التكدسات، لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتيسيراً على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأشار محافظ الشرقية إلي أن حي ثان الزقازيق، شهد حملة مسائية شملت المرور على مناطق ( موقف المنصورة – شارع عبدالعزيز علي – القومية – فلل الجامعة)، إلى جانب أماكن متفرقة بنطاق الحي، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ديرب نجم قام أحمد ضاحي رئيس المركز، بالتنسيق مع قسم الإشغالات لتنظيم حملة إشغالات مسائية مكبرة لإعادة الانضباط ومنع العشوائيات حيث استهدفت الحملة شوارع (النصر بامتداده – الكنيسة بامتداده)، وقد أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، ومنع افتراش الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وشهد مركز ومدينة منيا القمح قيام أشرف عامر رئيس المركز بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالمركز، بحملة مكبرة استهدفت (ميدان الشهداء - شارع القيسارية – شارع سعد زغلول)، واسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات من على حرم الطريق، وتنظيم حركة السير لضمان سيولة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.