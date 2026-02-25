مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة في عدة محافظات، ونجحت في ضبط 3.5 طن من المواد المخدرة المتنوعة بقيمة مالية تقدر بحوالي 240 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة.

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى وتم ضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم قرابة 3،5 طن لمخدرى "الحشيش، الهيدرو" وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 240 مليون جنيه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.