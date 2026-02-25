تحذير عاجل للمزارعين.. انخفاض الحرارة إلى 7 درجات ليلاً والنباتات مهددة

أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، أنه وفقا لتقارير توقعات هيئة الأرصاد، فإنه سيستمر انخفاض درجات الحرارة ليلا خلال الفترة القادمة، وقد يحدث انخفاضا أكبر فى بعض الأيام المقبلة، والوصول إلى 7 درجات ليلا.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، أن المشكلة كانت فى أن هذا الانخفاض أتي بعد فترة دفئ واضحة خلال أسبوع ما قبل رمضان، وبالتالي فوجئ النبات بهذا الطقس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “النباتات لم تهيئ نفسها بعد فترة التقلبات، خاصة أننا فى فترة مهمة جدا فى الموسم الزراعي المصري، وكل أنواع الفاكهة والخضروات والموالح تبدأ خلال تلك الفترة فى النمو، وأى تذبذبات بالحرارة تخلق مشكلة”.

ونصح مزارعي الخضر تحت الألفاق البلاستيكية، بعدم الكشف عن البلاستيك في تلك الفترة، والتهوية نهارا، وتغطيتها ليلا، وبالنسبة لمزارعي القمح عليهم توخي الخطر، حيث أن هناك هبات للرياح وهي تمثل خطورة كبيرة على القمح لو تم ريه فى نفس يوم المناخ.

وأشار إلى أنه من أجل ذلك المركز يقوم بتنزيل جداول للمناخ على مستوي المحافظات، والمحافظات التي من الممكن أن تروي القمح وعدم رويه.