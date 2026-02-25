هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات هدم طالت مبنى ومحال تجارية في قرية عنزة قضاء جنين، إلى جانب هدم بيوت بلاستيكية في الأغوار الشمالية، ضمن تصعيد متواصل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن الاقتحامات والاعتقالات امتدت منذ فجر أمس إلى مدن عدة بينها رام الله والبيرة وبيت لحم وطولكرم وجنين، إضافة إلى مخيم عقبة جبر، فيما يشهد حي أم الشرايط في البيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله اقتحامات متواصلة، أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأضافت السلامين أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في مسافر يطا وسوسيا وتجمع عرب الخولي في كفر ثلث، حيث تعرض السكان لتهديدات بالتهجير، كما سُجلت اعتداءات في بني نعيم شملت سرقة مواشٍ والاعتداء على الأهالي.

