إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025

أعلنت لجنة حماية الصحفيين، يوم الأربعاء، عن استشهاد 129 صحفيًا وإعلاميًا حول العالم في عام 2025، وهو رقم قياسي، محملةً إسرائيل مسؤولية ثلثي هذه الوفيات.

ويُعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يشهد رقمًا قياسيًا في عدد ضحايا الصحافة، والأكثر دموية منذ أن بدأت اللجنة بجمع البيانات قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة، في بيان: “يُقتل الصحفيون بأعداد قياسية في وقتٍ بات فيه الوصول إلى المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى. إننا جميعًا معرضون للخطر عندما يُقتل الصحفيون بسبب نقلهم للأخبار".

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الوفيات في عام 2025 وقعت في مناطق النزاع.

وأضافت أن أكثر من 60% من بين 86 صحفيًا قُتلوا بنيران إسرائيلية في عام 2025 كانوا فلسطينيين يغطون الأحداث من غزة.

كما ارتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في أوكرانيا والسودان في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.

سلطت لجنة حماية الصحفيين الضوء على تزايد استخدام الطائرات المسيّرة، حيث وثّقت 39 حالة، من بينها 28 عملية قتل نفذتها إسرائيل في غزة، وخمس عمليات نفذتها قوات الدعم السريع في السودان.

وفي أوكرانيا، قُتل أربعة صحفيين بطائرات مسيّرة عسكرية روسية، وهو أعلى عدد سنوي لضحايا الصحفيين في الحرب منذ مقتل 15 صحفيًا في عام 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن الصحفيين أصبحوا أكثر عرضة للخطر بسبب ثقافة الإفلات من العقاب المستمرة، منوهةً إلى غياب التحقيقات الشفافة في عمليات القتل.

وفي المكسيك، قُتل ستة صحفيين في عام 2025، ولا تزال جميع القضايا دون حل. وشهدت الفلبين مقتل ثلاثة صحفيين رميًا بالرصاص.

وقُتل آخرون بسبب تقاريرهم عن الفساد، مثل مراسل بنجلاديشي قُتل طعنًا على يد عصابات احتيال، وفقًا لتقرير لجنة حماية الصحفيين.

وسُجلت وفيات مماثلة مرتبطة بالجريمة المنظمة في الهند وبيرو.

