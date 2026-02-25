كيرا يغنم تعيش لحظة فارقة في "صحاب الارض"

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل صحاب الأرض احداث قاسية ومؤثرة، ففي ذروة الأحداث، تجد دكتورة رغد، التي تؤدي دورها كيرا يغنم، نفسها أمام أصعب اختبار في حياتها المهنية والشخصية، بعدما اضطرت إلى إجراء عملية جراحية لزوجها المصاب بيديه، وسط ظروف إنسانية وأمنية بالغة التعقيد.

عكست الأحداث حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، في مشاهد بدت وكأنها نكبة جديدة تتكرر بأشكال مختلفة.

و قامت قوات الاحتلال بإلقاء منشورات وتسيير دورية تُنذر بإخلاء المستشفى خلال ثلاث ساعات، تمهيدًا لإعلانه منطقة حرب واشتباكات، مما ضاعف من حدة التوتر داخل أروقة المكان.

ولم تتوقف الصعوبات عند هذا الحد، إذ انقطعت الكهرباء أثناء العملية، لتتحول اللحظة إلى سباق مع الزمن بين واجب الطبيبة وقلق الزوجة، وبين الحياة والموت.

حلقة وضعت المشاهد أمام سؤال مؤلم: كيف يمكن للإنسان أن يتمسك بالأمل والواجب في وقت تتداعى فيه كل مقومات الأمان؟

المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضة على منصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة مسبباً حالة من الزخم والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية تناوله للأحداث التى تلت الحرب على غزة فى أكتوبر 2023

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.