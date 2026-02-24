قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقرب إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

ياميش
ياميش
اسماء محمد

تعد المشمشية من انواع الياميش الشهية التى تحتوى على عدد كبير الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز الصحة وتحمى الجسم من مشاكل عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع pharmeasy تمتلك المشمشية فوائد عديدة .

المشمشية لصحة القلب

تُعد أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم وتشمل عوامل الخطر لأمراض القلب تصلب الشرايين (تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في جدران الشرايين)، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وحالات أخرى. 

قد تُساعد المركبات الفينولية الموجودة في المشمشية، مثل الليكوبين وحمض الكلوروجينيك وبيتا كاروتين، في أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وتحسين حالة مضادات الأكسدة في الجسم ويُعد المشمش أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف، ومن المعروف أن الألياف الغذائية القابلة للذوبان فعّالة في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)  ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات الاستخدام المحتمل للمشمش في الوقاية من أمراض القلب وعلاوة على ذلك، يجب تشخيص الحالات الخطيرة ، مثل تلك المتعلقة بالقلب، وعلاجها من قِبل طبيب مختص. لذا، يُرجى استشارة الطبيب.

علاج أمراض الكبد

مرض الكبد الدهني، أو ما يُعرف أيضًا بتشحم الكبد، هو تراكم الدهون في الكبد وقد يتطور تشحم الكبد إلى التهاب الكبد الدهني (التهاب الكبد المصحوب بتراكم الدهون)، وتليف الكبد (استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج ندبي مما يؤدي إلى تلف دائم في الكبد)، والتليف المتقدم وقد يكون للمشمش تأثير على تشحم الكبد، كما لوحظ في نماذج حيوانية . ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات هذه التأثيرات. يُرجى ملاحظة أن أمراض الكبد خطيرة ويجب تشخيصها وعلاجها من قبل الطبيب.

علاج الالتهابات

قد يُساعد نوع المشمش الياباني في مكافحة استعمار جرثومة الملوية البوابية في الجهاز الهضمي، وبالتالي قد يكون مفيدًا في علاج التهاب المعدة ويُظهر المستخلص الإيثانولي للمشمش فعاليةً كبيرةً كمضاد للميكروبات ضد البكتيريا موجبة الجرام. كما قد يُظهر فعاليةً مضادةً للبكتيريا ضد كائنات حية مثل المكورات العنقودية الذهبية والعصوية الرقيقة .

على الرغم من وجود دراسات تُظهر الاستخدام المحتمل للمشمش في حالات مختلفة، إلا أن هذه الدراسات غير كافية وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد المشمش على صحة الإنسان. 

المشمشية صحة القلب القلب أمراض القلب أمراض الكبد علاج أمراض الكبد

