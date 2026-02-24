قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة سابع يوم من رمضان | بث مباشر
رامز ليفل الوحش .. ماجد المصري يضرب رامز جلال علقة موت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض

صحاب الأرض
صحاب الأرض
قسم الفن

أبدى الناقد الفني محمد نبيل اعجابه بمسلسل “صحاب الأرض” الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وهو من إنتاج الشركة المتحدة.

قال “نبيل” خلال مقابلة على شاشة القاهرة الإخبارية، أن المخرج بيتر ميمي استطاع مع فريق مميز من رؤساء الأقسام سواء التصوير أو المونتاج أو الموسيقى في صنع حالة درامية بديعة، خالية من لغة الخطابة المباشرة للإشتباك مع عمل تدور أحداثه في ظروف غاية في القسوة داخل قطاع غزة.

أكد الناقد محمد نبيل على قوة أداء التمثيل سواء من منة شلبي أو إياد نصار، وغيرهم من الوجوه المصرية أو العربية، معتبرا أنه من بين أكثر المسلسلات صعوبة هذا العام، خاصة مع اختيار أماكن تصوير موفقة، ساهم الجرافيك في إكمال صورتها على الشاشة، فيما يبرز الدور المصري في دعم أبناء فلسطين بشكل إنساني خالص.
 


يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

وتتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

ويأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.

صحاب الأرض مسلسل صحاب الأرض مسلسلات رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: سيدنا لوط لم يكن من قومه وقضيته كانت أخلاقية عقدية

دار الإفتاء

جيراني بيكرهوني فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يضع روشتة نبوية لإنهاء الصراعات

قرار إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية جديدة للقرآن الكريم بجامعة الأزهر

بالصور

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد