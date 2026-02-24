قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

آسر ياسين يعترف لدينا الشربيني بحبه في اتنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
أوركيد سامي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إتنين غيرنا بعد العديد من المواقف المشتركة التي حدثت بين الاثنين، وبعد أن تأكد كل واحد منهما من مشاعره تمامًا، اعترف دكتور حسن (آسر ياسين) أخيرًا للفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) بحبه لها في الحلقة السابعة من مسلسل اتنين غيرنا، لتعترف نور بأنها أيضًا تبادله الحب، ويبدأ الاثنان فصلًا جديدًا في حياتهما.

المشاعر بين الاثنين تطورت ببطء وتريث، فالبداية كانت عندما رفض حسن استضافة نور في منزله، بعدما جاءت بها شقيقته عليا (نور إيهاب) لكي تنقذ حياتها بعد محاولة انتحار فاشلة، لكن بعد أن رضي بالأمر الواقع، وقضاء نور فترة نقاهتها في منزل حسن لمدة طويلة بعيدًا عن الأضواء، أصبح هناك الكثير من المواقف المشتركة التي ساهمت في وقوع كل منهما في حب الآخر.

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

