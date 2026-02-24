مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الجماعة تخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7 تطورات مثيرة في الأحداث حيث يصالح مراد "أمير كرارة" الضابط حسن "أحمد غزي" بعد خلافها بسبب عملية القبض على أحد عناصر الجماعة.

ويخبر أحد عناصر الجماعة الإرهابي محمود عزت بان هنتك بعض القيادات بالجماعة ترغب فى التواصل مع محمد وهدان او محمد كمال أو محمد سعد بسبب انهم لم يستطيعوا التواصل معه وبالتالي يقترحون تشكيل لجنة لإدارة الجماعة ويوافق محمود عزت على الاقتراح اطلق عليها اسم اللجنة الإدارية العليا وأي قرار يخرج منها لابد ان يوافق عليه.

ويظهر منتصر "إسلام جمال" مع القيادي محمد كمال والذى يخطط للخلاص من الإرهابي محمود عزت معتبره يقوم بتصرفات غير محسوبة وانه عقبة فى وجه الجماعة.

مسلسل راس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.