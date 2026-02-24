قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
خالد النبوي: التلفزيون المصري أعطاني أول بطولة في بوابة الحلواني

أحمد البهى

عبر  الفنان خالد النبوي عن سعادته لوجوده بقناة "النيل الثقافية" بالتلفزيون المصري ، وعلى إتاحة الفرصة له للتواجد في المبنى العريق، وقال : التلفزيون  هو الذي أعطاني أول بطولة في  "بوابة الحلواني"  وأتاح لي فرصة مقابلة الأساتذة إبراهيم الصحن ويحي العلمي، وقد جلست على  أرض استديو 10 والأستاذ الكبير بليغ حمدي يشاهد "بوابي الحلواني" ليؤلف لها الموسيقي ، وكان للأستاذ الكبير حسن حامد  رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك  بارك الله في  عمره الرأي الأخير لقيامي بدور "داود باشا" في "حديث الصباح  والمساء" وكذلك الأساتذة أحمد صقر وإبراهيم الصحن.

وأضاف خالد النبوي الذي حل ضيفاً على شاشة  القناة الثقافية بصحبة الكاتب الكبير محمد سلماوي والكاتبة نوال مصطفى: أشكر الحظ الذي قابلني بشخصيات كبار منهم الكاتب محمد سلماوي فقد تعلمت منهم الكثير، فالاقتراب من  الكبار علمني الكثير . حين عملت في مسرحية "الجنزير" رأيت مدى الالتزام ، والقواعد الصارمة كأنها تسير على الأرض.

وقد قدمت مسرحيتين  مهمتين بينهما مسافة زمنية  كبيرة هما "الجنزير"  للكاتب الكبير محمد سلماوي اخراج جلال الشرقاوي، ومسرحية أخرى  في أمريكا اسمها "كامب ديفيد" فكان نظام العمل في كل منهما واحد،  عملنا "بروفات ترابيزة" لمدة شهرين ، وشهرين آخرين على  خشبة المسرح، فكانت البروفات أربعة أشهر وكانت  تتم اعادة كتابة النص المسرحي يومياً بناءً على المناقشات رغم ان الكاتب عقلية كبيرة، وحضر كل البروفات والعروض المسرحية.

وعُرضت مسرحية  "الجنزير" في وقت صعب  حيث طرح قضية الإرهابي والتعريف به ومن هو؟ وأين ولد؟ وماذا تعلم؟ وهل مظلوم أم هناك من يلعب في ذهنه ومن المسئول؟ وفي النهاية قد تغلبت فطرة  البطل السليمة حين أحب واقترب من عائلته ولم يستطع إيذائهم او تفجيرهم.

وأضاف النبوي: أن أقدم أعمالاً درامية مأخوذة عن أعمال أدبية أو مسرحيات  كان من حُسن حظي، خاصة، ومن كان يتصدى للكتابة كتّاب كبار جداً فقد قال لي الكاتب أسامة أنور عكاشة أثناء عمل مسلسل  "حديث الصباح والمساءً:  :" ان السيناريست محسن زايد تصدى للمستحيل   وقدر عليه أنا لم أقدر"  فكان من حُسن حظي اختيارهم لي لهذه الأعمال، ومنها دور "بليغ أبو االهنا" في "راجعين يا هوا" التي كتبها الكبير  أسامة انور عكاشة.

يذكر أن قناة النيل الثقافية التي تترأسها الإعلامية سها النقاش تشهد عملية تطوير كبيرة ، وكانت القناة قد عادت لتغطية الفعاليات الثقافية الكبري ، فبعد انقطاع دام عدة سنوات عادت القناة للبث علي الهواء من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الشهر الماضي.
 

