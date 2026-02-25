قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

آية الجارحي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 25-2-2026، بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال الاسبوع الجاري.

وتباين سعر صرف الدولار الدولار بين 47.87 و 47.75 جنيه للشراء و47.97 و 47.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار التعمير والاسكان  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار قي بنك قطر الوطني  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الكويت الوطني 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

