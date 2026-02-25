قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 25-2-2026، بعد أن شهد ارتفاعات متتالية خلال الاسبوع الجاري.

وتباين سعر صرف الدولار الدولار بين 47.87 و 47.75 جنيه للشراء و47.97 و 47.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار التعمير والاسكان 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار قي بنك قطر الوطني 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الكويت الوطني 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.