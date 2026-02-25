بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة

أكدت الفنانة بشرى، أن نظرة المجتمع لا تؤثر على حياتها الشخصية بعد الانفصال، قائلة: "لا أحد يحاسب على فواتيري أو يضع لي الطعام في الثلاجة"، مضيفة أنها تحترم الناس في حدودهم، وأن الاحترام يجب أن يكون متبادلًا دون فرض أي شيء على أحد.

وشددت "بشرى"، خلال لقاءها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، على شاشة "النهار"، على أن قراراتها مبنية على عقلها وخبرتها، وليس على آراء الآخرين، مشددة على أن أي قرار اتخذته في السابق ستكرر اتخاذه مرة أخرى، حيث إن جميع قراراتها تكون حقيقية.

ووجهت الإعلامية أميرة بدر، سؤال افتراضي لبشرى، حول الرجوع لزواجها الأول من والد أولادها، موضحة أن القرار الخاص بالزواج والانفصال كان صعب في مرحلة الشباب، مؤكدة أنها لن تعود اليوم بعد أن اكتسبت النضج والخبرة، قائلة: "قراراتي الآن حقيقية، وحياتنا معًا راقية ومحترمة، نربي أولادنا سويًا، وأراه الآن كأخ كبير، ويعاملني كما لو كنت ابنته".