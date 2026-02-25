حملات نهارية وليلية لإعادة الانضباط بالشوارع في التجمع.. صور

شن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة حملات نهارية وليلية لإعادة الانضباط بالشوارع في التجمع.



وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات.

وتحت إشراف المهندس السيد حسن نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، وبمتابعة معاون رئيس الجهاز والمشرف على لجنة الإزالة، تم تنفيذ حملة مكثفة لرفع الإشغالات.

وبحضور مدير التنمية، ومدير الأحياء، ومدير الأمن، ومدير النظافة، ورؤساء ومشرفي الأحياء، ولجنة الإزالات، استهدفت الحملة إزالة الإشغالات من أمام المحلات المتعدية على الأرصفة بخدمات حي البنفسج بالتجمع الأول، لإعادة الانضباط وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، وتنفيذ الأعمال دون أية تجاوزات، وفي إطار كامل من الالتزام بالقانون.

ويؤكد جهاز المدينة استمرار الحملات بشكل يومي، نهارًا وليلاً، للتعامل الفوري مع أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.